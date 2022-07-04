Вследствие использования военными судами гидролокаторов создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных.

В Одесской области найдены еще 4 мертвых дельфинов, погибших вследствие военной агрессии РФ.

Об этом в Facebook сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Русев.

"От врага гибнут не только люди, продолжают гибнуть самые умные существа Черного моря – дельфины. В национальном парке "Тузловские лиманы" вновь найдены трое погибших дельфинов-азовок, а неподалеку нацпарка обнаружили дельфина-белобочку. Известно, что рашисти перекрыли судоходство в Черном море и заминировали северо-западную часть акватории моря", – отмечает ученый.

По его данным, боевые действия происходят с применением надводных и подводных лодок с использованием гидролокаторов. Вследствие этого создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, повреждают их органы навигации и эхолокации.

"Страдают дельфины также и от мощных взрывов во время бомбежек. При поражении органов навигации и слуха дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". Потеряв ориентацию, животные теряют акустический контроль над средой", – написал ученый.

"Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они попадают на всевозможные препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы.

"Парализованные дельфины не могут поймать рыбу и быстро истощаются. Ослабленные от удара гидролокаторов дельфины резко теряют иммунитет и становятся объектом автономного заражения возбудителями инфекций, вирусы которых в них живут постоянно. Это прежде всего характерный для дельфинов вирус-морбиливирус. Слабые дельфины попадают в сетки турецких рыбаков, даже не реагируя на пингери (специальные устройства-отпугиватели, которые турецкие рыбаки устанавливают на сетках)", – рассказал Русев.

В то же время российские ученые причиной многочисленной гибели дельфинов в Черном море во время военных действий называют инфекционные болезни и попадания в сетки. Однако Русев эти версии опровергает и утверждает, что во время военных действий инфекции является вторичным явлением. Здоровые дельфины имеют сильную иммунную систему и их гибель от инфекций крайне редка.

"Основная причина – военные действия. Для восстановления популяций дельфинов после победы необходимо создать в северо-западной акватории Черного моря заповедник или национальный природный парк или существенно увеличить акваторию "Тузлівських лиманов", где будет исключен любой агрессивный фактор сдерживания их воспроизводства и восстановления популяций", – отметил Русев.

Он напомнил, что сегодня, 4 июля, отмечается Международный день пленных дельфинов (World Day for Captive Dolphins). Инициатива создания этого дня принадлежит борцам за права животных, которые считают недопустимым использование дельфинов и других морских млекопитающих в военных целях, а также содержание их в неволе.

Как сообщал УНИАН, в конце июня ученые заявляли, что в Черном море из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину на территории нескольких стран погибли более 3 тысяч дельфинов.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" – национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь – 27 тыс. 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов – 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.