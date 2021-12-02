Актуальность развития экологического страхования в Украине обусловлена большим количеством техногенных аварий и экологических катастроф, а также необходимостью внедрения комплексной системы защиты для граждан и юридических лиц в результате наступления непредвиденных событий. Кроме того, Украина имеет международные обязательства по уменьшению выбросов в атмосферный воздух в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и Договором об учреждении Энергетического Сообщества.

Об этом сообщила заместитель председателя экокомитета, депутат Верховной Рады Елена Криворучкина, одна из авторов законопроекта об экологическом страховании и гарантиях возмещения вреда, причиненного вследствие деятельности, представляющей повышенную экологическую опасность №6018-2.

"Сегодня в Украине большинство производственного и перерабатывающего оборудования имеет критический износ по ряду отраслей (металлургия, добывающая, химическая, энергетическая, машиностроение). Это приводит к увеличению риска причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан и юридических лиц, а также окружающей природной среде. При этом предприятий, которые внедряют программы экологической защиты, направляют инвестиции на модернизацию и переоснащение производства, увы, не так уж и много", - рассказала Елена Криворучкина.

Эксперт отметила, что текущая система взыскания убытков с предприятия-загрязнителя является настолько несовершенной и сложной, что даже досудебный процесс растягивается не на один год. И потерпевшее лицо остается "один на один" с таким предприятием, юридическим департаментом и многочисленными адвокатами. Поэтому результат такого спора всегда был очевиден. Следовательно, законопроект предусматривает системную защиту таких пострадавших лиц.

В частности, законопроект №6018-2, разработанный Комитетом по вопросам экологической политики и природопользования, вводит для предприятий, осуществляющих экологически опасную деятельность, финансовое обеспечение потенциальных убытков, которые они могут нанести. Например, договор экологического страхования или договор банковской гарантии.

К опасной деятельности относятся:

Предприятия, которые отнесены к высокой степени риска загрязнения окружающей среды (водоканалы, горно-обогатительные комбинаты, шахты и тому подобное).

Предприятия по производству, переработке и другой деятельности, связанной с химической безопасностью (произведут или хранят химические вещества).

Предприятия, которые хранят или используют пестициды и агрохимикаты (торговые предприятия, сельскохозяйственные и фермерские предприятия).

Предприятия по управлению объектами повышенной опасности (АЗС, нефтеперерабатывающие заводы и др).

Предприятия, осуществляющие перевозку опасных грузов (транспортные компании, частные перевозчики).

Предприятия по разработке месторождений нефти, газа и угля (нефте - и газодобывающие компании, компании по разработке скважин и тому подобное).

Оператор ядерной установки (Энергоатом).

Напомним, что законопроект является альтернативным проекту Закона Украины "Об экологическом страховании" № 6018-2, разработанным Кабмином во исполнение Указа президента Украины от 23.03.2021. Последнее было введено в действие Решение СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации". В документе одной из ключевых задач определена разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона об экологическом страховании.

Среди авторов законопроекта № 6018: депутаты Верховной Рады IX созыва – Елена Криворучкина и Юрий Корявченков.

Автор: Иван Бойко