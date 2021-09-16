Воздух в Киеве из-за автотранспорта больше всего загрязнен диоксидом азота. Количество диоксида азота в воздухе в столице в четыре раза превышает уровень предельно допустимой среднесуточной концентрации.
Киевский воздух также серьезно загрязнен формальдегидом, рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в интервью РБК-Украина.
По его словам, в некоторых местах уровень формальдегида превышает норму в два-три раза, а местами – достигает критической отметки.
"…диоксида азота… здесь есть превышение в четыре раза предельно допустимых среднесуточных концентраций. Поэтому это самый большой загрязняющий элемент", – сказал собеседник.
Читайте такжеКиев вошел в двадцатку городов с наиболее загрязненным воздухомГлава Гидрометцентра добавил, что, если проанализировать все, то ситуация с воздухом в столице является вполне нормальной.
"…качество воздуха может ухудшаться. Это связано как с погодными причинами, так и с некоторыми другими, например, выбросы загрязняющих веществ автотранспортом", – отметил Кульбида.
Напомним, 16 апреля 2020 года воздух в Киеве стал намного хуже – в нем нашли значительную концентрацию продуктов горения. Качество воздуха ухудшилось из-за пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.
Николай Кульбида говорил, что загрязненный столичный воздух ветер переносил на территории Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и других областей Украины.
Что такое диоксид азота и формальдегид – справка УНИАН
Оксидом азота называют неорганическое соединение азота с кислородом, сообщает Википедия. В результате такого соединения появляется ядовитый красно-бурый газ с резким неприятным запахом или желтоватая жидкость.
Формальдегид – это органическое соединение, оно является бесцветным газом, который имеет резкий неприятный запах. Этот газ ядовит в больших концентрациях.