В столице в некоторых местах "зашкаливает" уровень опасного газа, поделился директор Гидрометцентра.

Воздух в Киеве из-за автотранспорта больше всего загрязнен диоксидом азота. Количество диоксида азота в воздухе в столице в четыре раза превышает уровень предельно допустимой среднесуточной концентрации.

Киевский воздух также серьезно загрязнен формальдегидом, рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида в интервью РБК-Украина.

По его словам, в некоторых местах уровень формальдегида превышает норму в два-три раза, а местами – достигает критической отметки.

"…диоксида азота… здесь есть превышение в четыре раза предельно допустимых среднесуточных концентраций. Поэтому это самый большой загрязняющий элемент", – сказал собеседник.

Читайте такжеКиев вошел в двадцатку городов с наиболее загрязненным воздухомГлава Гидрометцентра добавил, что, если проанализировать все, то ситуация с воздухом в столице является вполне нормальной.

"…качество воздуха может ухудшаться. Это связано как с погодными причинами, так и с некоторыми другими, например, выбросы загрязняющих веществ автотранспортом", – отметил Кульбида.

Напомним, 16 апреля 2020 года воздух в Киеве стал намного хуже – в нем нашли значительную концентрацию продуктов горения. Качество воздуха ухудшилось из-за пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.

Николай Кульбида говорил, что загрязненный столичный воздух ветер переносил на территории Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и других областей Украины.

Что такое диоксид азота и формальдегид – справка УНИАН

Оксидом азота называют неорганическое соединение азота с кислородом, сообщает Википедия. В результате такого соединения появляется ядовитый красно-бурый газ с резким неприятным запахом или желтоватая жидкость.

Формальдегид – это органическое соединение, оно является бесцветным газом, который имеет резкий неприятный запах. Этот газ ядовит в больших концентрациях.

Автор: Екатерина Присяжнюк