Загрязненный воздух из Киева перемещается в другие регионы – Гидрометцентр

Под ударом Черкасская, Полтавская и Днепропетровская области.

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что загрязненный воздух, который со вчерашнего дня наблюдался в Киеве, ветровыми потоками перемещается на территории Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Загрязнения воздуха, которое находилось на территории города Киева вчера и сегодня утром, никуда не делось. Оно ветровыми потоками переносится дальше. Направление ветра – с северо-запада на юго-восток. Таким образом, это загрязнение перемещается на территории Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей», - заявил он.

По словам Кульбиды, по мере перемещения этого загрязненного воздуха в отдаленные районы, происходит перемешивание воздушных масс и быстрое уменьшение концентраций загрязняющих веществ, таким образом, жителям этих территорий не стоит волноваться.

Как сообщал УНИАН, в результате пожаров в Житомирской области и Зоне отчуждения, а также пылевой бури вечером 16 апреля в воздухе Киева были зафиксированы продукты горения в значительной концентрации.

Власти города призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу.