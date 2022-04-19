Российские автомобильные концерны уже собрали около пяти тысяч машин, которые они не могут выпустить на рынок из-за несоответствия регламенту.

Правительство России из-за введенных против нее санкций временно разрешит выпускать машины всех экологических классов, включая давно отмененный во всем цивилизованном мире Евро-0.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на постановление российского правительства о "Правилах оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период".

Издание отмечает, что нововведение будет касаться крупных российских автомобильных концернов, где работает более пяти тысяч сотрудников, а также производителей полуприцепов, электробусов либо компаний под санкциями.

Для легковых машин, малотоннажных грузовых авто и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым – начиная с Евро-0. Для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями – выше Евро-1, а с газовыми – Евро-3.

Отмечается, что требования коснутся машин, выпущенных с 1 апреля по 31 декабря. Документ уже в аппарате правительства и проходит заключительные правки.

Тем не менее, по данным издания, концерны уже собрали около пяти тысяч машин, которые они не могут выпустить на рынок из-за несоответствия регламенту. Например, в марте "КамАЗ" уже перешел к выпуску грузовиков класса Евро-2, но пока не имеет права их продавать.

Также отмечается, что согласно техрегламенту Таможенного союза, все выпускаемые на рынок машины должны соответствовать классу Евро-5 и выше. Но после приостановки поставок систем управления двигателем Bosch, которые регулируют в том числе мощность и уровень выбросов, с этим возникли сложности.

Отметим, Европа, США и Япония отменили выпуск автомобилей класса Евро-0 с 1992 года, Евро-1 – с 1995 года. Россия ввела стандарт Евро-2 в 2002 году.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что автомобильная корпорация Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) останавливает работу своего завода в российском городе Калуга.