С начала этого месяца пограничники спасли 1300 крабов.

Морские пограничники Одесской области спасают краснокнижных крабов из браконьерских ловушек.

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Здесь на мели браконьеры и забрасывают свои орудия. С начала этого месяца пограничники спасли 1300 крабов и сотню бычков. Всех их выпустили на волю. А браконьеров сейчас разыскивают.

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Автор: Ольга Робейко