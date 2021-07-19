В Одесской области пограничники спасают краснокнижных крабов от браконьеров
Морские пограничники Одесской области спасают краснокнижных крабов из браконьерских ловушек.
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Здесь на мели браконьеры и забрасывают свои орудия. С начала этого месяца пограничники спасли 1300 крабов и сотню бычков. Всех их выпустили на волю. А браконьеров сейчас разыскивают.
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