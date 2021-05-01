Коммунальное объединение «Киевзеленстрой» разработало проект Правил ухода за кронами деревьев и представило его профильным экспертам и ученым: экологам, арбористам, природозащитникам.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Новый документ должен стать детализацией к Правилам содержания зеленых насаждений в разделе ухода и обрезки деревьев, принятым в соответствии с приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 10 апреля 2006 года № 105.
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По информации пресс-службы, по сравнению с документом, принятым 15 лет назад, новые правила более детализированы, структурированы, имеют разбивку по видовому составу деревьев и степеням их обрезки. Они разработаны в форме инструкции, которая будет удобна для пользования работникам зеленого хозяйства и предполагает принятие соответствующего нормативного акта Киевским городским советом.
«Если мы хотим видеть наши города действительно зелеными, нужно утверждать новые правила ухода за кронами деревьев, в частности, их обрезки. Ведь правильная своевременная обрезка - лучший уход за деревом. С 2006 года, когда Министерство ЖКХ Украины принимало Правила содержания зеленых насаждений, Киев и другие наши города изменились: украшением парков и скверов становятся высокодекоративные интродукционные деревья, например, сакура, катальпа, тюльпанное дерево. За последнее десятилетие изменились даже погодные условия», - пояснил генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король.
Он напомнил, что одно дерево за год поглощает около 1 т углекислого газа, а выделяет 113 кг кислорода.
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