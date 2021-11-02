Все маденькие панды на данный момент питаются материнским молоком.

В китайском центре разведение панд широкой публике показали тех зверят, которые родились у них за последние месяцы.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Заведение находится в провинции Шаньси: сейчас здесь занимаются сразу 5-ю маленькими пандами. Самому старшему малышу уже почти полгода, а вот самому маленькому - всего месяц.

Все маленькие зверушки на данный момент питаются материнским молоком, и уже через несколько месяцев самым старшим будут давать смеси. Лишь после этого их должны уже начать подкармливать взрослой пищей - бамбуком, яблоками и морковью.

Как сообщал УНИАН, недавно в Китае поделились радостной вестью о том, что в мире за последний год выросла популяция панд.

Ученые привели результаты собственных подсчетов и оказалось, что в результате настоящего бэби-бума среди черно-белых медведей в специальных центрах и зоопарках разных стран живет уже почти семь сотен животных.

Панды в Китае

Большая панда живет в лиственных и хвойных лесах с густым бамбуковым подлеском в гористых местностях центрального Китая, таких как Сычуань и Тибет, на высоте от 1200 до 4000 м над уровнем моря.

Большая панда является не только редким животным, занесенным в Красную книгу, но и национальным символом Китая, олицетворяет искренность, дружелюбие, терпимость и доброту. В свое время панда была избрана китайскими властями в качестве "живого подарка" с политическим подтекстом, так называемая "панда-дипломатия".

Автор: Олег Давыгора