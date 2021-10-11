В специальных центрах и зоопарках разных стран сейчас живет уже почти семь сотен животных.

В Китае поделились радостным известием о том, что в мире за последний год увеличилась популяция панд.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Ученые привели результаты собственных подсчетов и оказалось, что в результате настоящего бэби-бума среди черно-белых медведей в специальных центрах и зоопарках разных стран сейчас живет уже почти семь сотен животных.

Относительно количества панд в дикой природе в Китае ситуация обстоит немного сложнее: ученые называют лишь приблизительные цифры около 2 тысяч особей.

Как сообщал УНИАН, недавно в Китае заявили, что больше не считают гигантских панд видом, который исчезает.

Панды в Китае

Главными угрозами выживанию больших панд в дикой природе является дальнейшая потеря естественной среды обитания - бамбуковые леса, где они живут, массово вырубают. Еще одна опасность - очень низкий уровень рождаемости как в неволе, так и в дикой природе.

Большая панда живет в лиственных и хвойных лесах с густым бамбуковым подлеском в гористых местностях центрального Китая, таких как Сычуань и Тибет, на высоте от 1200 до 4000 м над уровнем моря.

Большая панда является не только редким животным, занесенным в Красную книгу, но и национальным символом Китая, который олицетворяет искренность, дружелюбие, терпимость и доброту. В свое время панда была избрана китайскими властями в качестве "живого подарка" с политическим подтекстом, так называемая "панда-дипломатия".

Сейчас все панды в неволе являются собственностью Китая. Поэтому обычно эти медведи передаются в зоопарки других стран мира только при одобрении китайских властей и на определенный срок. Причем все рожденные за рубежом панды должны быть переданы в Китай, где их будут отправлять в специальные заповедники возрождать популяцию.

Автор: Олег Давыгора