Посетителям молодое семейство не показывают и держат его в закрытом вольере.

На территории Сингапура впервые родилась большая панда.

Пол малыша еще неизвестен, весит он всего 200 граммов, говорится в сюжете ТСН.

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Родители малыша - 13-летний Кай Кай и 12-летняя Джиа Джиа. Это их первенец. Оплодотворение было искусственным, этому помогали китайские эксперты.

По словам работников сингапурского зверинца, у мамы-панды уже проснулся материнский инстинкт.

Но пока что посетителям молодое семейство не показывают и держат его в закрытом вольере.

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Автор: Александр Топчий