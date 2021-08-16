12-летняя панда по кличке Джиа Джиа впервые стала мамой / фото wrs.com.sg
На территории Сингапура впервые родилась большая панда.
Пол малыша еще неизвестен, весит он всего 200 граммов, говорится в сюжете ТСН.
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Родители малыша - 13-летний Кай Кай и 12-летняя Джиа Джиа. Это их первенец. Оплодотворение было искусственным, этому помогали китайские эксперты.
По словам работников сингапурского зверинца, у мамы-панды уже проснулся материнский инстинкт.
Но пока что посетителям молодое семейство не показывают и держат его в закрытом вольере.
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