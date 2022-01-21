Всего в 2021 году инспекторы провели более 43 тысяч проверок и составили 46,5 тысяч протоколов.

В 2021 году Государственная экологическая инспекция насчитала в Украине более 4 миллиардов гривень ущерба окружающей среде.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Там отметили, что такие цифры были получены в результате осуществления государственного надзора территориальными и межрегиональными территориальными органами ГЭИ в течение 2021 года.

"Стоит отметить, что по сравнению с 2020 годом сумма рассчитанных убытков выросла почти на 90%", - заявили там.

Сообщается, что в течение прошлого года инспекторы провели более 43 тысяч проверок и составили 46,5 тысяч протоколов о нарушении природоохранного законодательства в сфере защиты окружающей среды. Материалы более 1500 дел переданы в правоохранительные органы.

"С начала года больше всего нарушений было зафиксировано в сфере обращения с отходами и из-за засорения земель. В результате рассчитали почти 2 млрд гривень. Это в 3,5 раза больше чем в 2020 году! Субъекты хозяйствования не редко пренебрегали требованиями природоохранного законодательства, как следствие, получили претензии для уплаты в госбюджет", - отметили в службе.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Госэкоинспекция ужесточила наказание за размещение незаконных свалок.

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