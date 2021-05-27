Инспекторы сразу будут насчитывать штрафы без вынесения предупреждения.

За каждый случай размещения несанкционированных свалок на территориях органов местного самоуправления Государственная экологическая инспекция будет сразу рассчитывать штрафы, не вынося перед этим предупреждение.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, говорится на сайте ведомства.

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«Все средства, выделенные громадами на развитие, в том числе и создание «мусорной инфраструктуры», пойдут на оплату убытков. Уверен, такое решение заставит глав органов местного самоуправления ответственно относиться к возложенным на них обязанностям по созданию действенной системы обращения с отходами», - цитирует пресс-служба Малеванного.

Он также отметил, что в настоящее время около 40% населенных пунктов Закарпатья не имеют централизованного вывоза мусора.

«Как следствие - образование огромного количества несанкционированных свалок, в том числе в прибрежно-защитных полосах рек. И, несмотря на многочисленные проверки, предоставление предписаний и штрафов Госэкоинспекции, органы местного самоуправления продолжают игнорировать вопросы налаживания системы обращения с отходами», - сказала глава инспекции.

Экологическая проверка

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственная экологическая инспекция предложили на законодательном уровне ужесточить ответственность юридических лиц за недопуск инспектора к проведению экологической проверки.

Штраф за недопуск к проведению проверки предлагается повысить с 750 грн до 1,8 млн грн.

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Автор: Анна Бредихина