Чаще всего на ухудшение экологии указывают жители столицы.

64% украинцев считают, что за последние несколько летэкологическая ситуация в местности, где они проживают, стала хуже.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Еще 24% респондентов убеждены, что ситуация не изменилась, а об улучшении экологической ситуации заявили лишь около 5,5%. Об ухудшении экологической ситуации чаще говорят на Востоке – 73%, в Центре и на Юге – по 67-68%, а в Западном регионе – 44%.

Чаще всего на ухудшение экологии указывают жители столицы (76% в противовес 66-69% среди жителей облцентров и других городов). Жители сел и поселков реже высказывали негативные оценки и несколько чаще говорили, что ситуация не меняется.

Читайте такжеЭкологическую ситуацию на оккупированном Донбассе будут мониторить с помощью спутников

Опрос свидетельствует, что среди проблем, которые больше всего влияют на их семьи и окружение, респонденты назвали загрязненность водоемов (46%), загрязненность бытовыми отходами (33%), избыточное потребление химудобрений (27%), загрязнение воздуха транспортом (23%) или промышленными предприятиями (21%). При этом проблему загрязнения водоемов существенно чаще вспоминали на Востоке (57% против 37% на Западе), а для жителей Западного региона более актуальной проблемой стала загрязненность бытовыми отходами (41%), зато в Центральной Украине эту проблему упомянули 28% респондентов, а на Юге и Востоке – по 32-33%.

Кроме того, 26% украинцев считают проблемы экологии одной из самых актуальных угроз для страны. Среди угроз для безопасности страны украинцы чаще вспоминают лишь угрозу дальнейшего экономического упадка (31%).

Около 14% украинцев назвали ухудшение экологической ситуации весомой проблемой для них лично. Это контрастирует с тем, что украинцы все больше осознают важность охраны окружающей среды для страны в целом. Однако это ожидаемо, ведь, говоря о том, что их волнует лично, граждане называют краткосрочные проблемы, с которыми они сталкиваются повседневно, а пандемия явно обострила угрозу потери доходов и недоступности лечения.

Справка. Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии провели опрос 14 по 24 августа во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Методом личного интервью по месту жительства был опрошен 2001 респондент. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Анна Бредихина