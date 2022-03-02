В заведении просят людей не бросать своих любимцев на произвол судьбы.

Одесский зоопарк готов принять к себе определенное количество домашних животных.

Об этом 2 марта рассказали в пресс-службе заведения.

В частности, зоопарк может взять к себе:

пресмыкающихся,

попугаев и других декоративных птиц, хищных птиц и сов,

кроликов, хомяков, крыс, морских свинок,

хорьков, куниц, енотов,

возможно, других животных по предварительной договоренности.

"Когда вы приносите в зоопарк своего питомца, очень желательно, чтобы с ним была его клетка и небольшой запас кормов. Никаких денег нести не надо. Перед тем, как принести животное, обязательно надо предварительно позвонить по номеру +380681404539 (Игорь Беляков, директор зоопарка). Очень просим вас не бросайте ваших любимцев на произвол судьбы. Обращаем ваше внимание, что сейчас границы пропускают животных без документов. Мы принимаем тех животных, которые реально оказались в состоянии беды", - сообщили в заведении.

В то же время отмечается, что к большому сожалению, Одесский зоопарк не имеет никакой возможности принимать на содержание домашних котов и собак.

Как сообщал УНИАН, в бомбоубежища люди могут приходить с домашними животными.

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