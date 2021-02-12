Трамвай разрабатывают в рамках проекта инновационного общественного транспортного средства. Идею представило дизайнерское бюро Эрика Манц-Хансена.

В Германии работают над созданием уникального трамвая Clean Air Tram, который будет очищать воздух во время движения.

Автором соответствующего концепта является студент из города Киль, сообщает Railway Supply.

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Трамвай разрабатывают в рамках проекта инновационного общественного транспортного средства. Идею представило дизайнерское бюро Эрика Манц-Хансена.

Особенность интерьера будет заключаться в том, что для его оформления планируют использовать антимикробные материалы.

Как пишет издание, трамвай станет мобильным очистителем воздуха в городе Киль.

Благодаря специальным устройствам во время поездки он будет улавливать частицы пыли размером до 2,5 микрон.

Один вагон такого трамвая сможет перевозить до 20 пассажиров.

Студенты и самодельный автомобиль

В ноябре 2020 года стало известно о том, что в Нидерландах студенты собрали автомобиль из мусора. Над созданием автомобиля работала группа студентов из 22 человек. Автомобиль получил название Luca. Для изготовления автомобиля студенты использовали льняную ткань, бытовой мусор, использованные ПЭТ-бутылки и пластик из океана.

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Автор: УНИАН