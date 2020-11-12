Кузов состоит из материала, который используется для изготовления детских игрушек и кухонной утвари.

Студенты Технологического университета Эйндховена в Нидерландах создали автомобиль из переработанных отходов.

Об этом сообщает Reuters.

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Над созданием автомобиля работала группа студентов из 22 человек. Автомобиль получил название Luca.

Для изготовления автомобиля студенты использовали льняную ткань, бытовой мусор, использованные ПЭТ-бутылки и пластик из океана.

Кузов состоит из материала, который используется для изготовления детских игрушек и кухонной утвари.

Сиденья авто наполнены кокосовой стружкой и конским волосом.

Автомобиль оснащен двумя электродвигателями с задним приводом. Максимальная скорость 90 км/ч.

Вес автомобиля 360 кг без аккумуляторов и 400 кг — с ними. Без подзарядки автомобиль сможет проехать 220 км.

Планируется ли серийный выпуск автомобиля и какова его себестоимость не сообщается.

Летающие автомобили

В январе 2019 года в США компания Boeing протестировала летающее такси. Самолет вертикально поднялся в воздух, завис и успешно приземлился.

7 марта 2019 года в Женеве показали летающий автомобиль.

16 мая 2019 года в Германии показали беспилотное летающее такси.

В начале ноября 2020 года в Южной Корее протестировали беспилотное летающее такси.

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Автор: УНИАН