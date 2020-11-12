Студенты Технологического университета Эйндховена в Нидерландах создали автомобиль из переработанных отходов.
Об этом сообщает Reuters.
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Над созданием автомобиля работала группа студентов из 22 человек. Автомобиль получил название Luca.
Для изготовления автомобиля студенты использовали льняную ткань, бытовой мусор, использованные ПЭТ-бутылки и пластик из океана.
Кузов состоит из материала, который используется для изготовления детских игрушек и кухонной утвари.
Сиденья авто наполнены кокосовой стружкой и конским волосом.
Автомобиль оснащен двумя электродвигателями с задним приводом. Максимальная скорость 90 км/ч.
Вес автомобиля 360 кг без аккумуляторов и 400 кг — с ними. Без подзарядки автомобиль сможет проехать 220 км.
Планируется ли серийный выпуск автомобиля и какова его себестоимость не сообщается.
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