Камера запечатлела самца и самку на заповедной территории.

Редких птиц заметили в Чернобыльском заповеднике. В объектив камеры попали орланы белохвосты.

Об этом сообщили в Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Камера запечатлела самца и самку на заповедной территории во время зимнего мониторинга численности орлана-белохвоста. Всего за 28-29 декабря сотрудники заповедника насчитали 11 орланов.

При этом отмечается, что посчитать достоверно число орланов-белохвостов сложно, ведь обычно хищные птицы зимуют южнее. Кроме того, территория заповедника слишком большая.

Справка УНИАН. Орлан-белохвост – самая большая птица, которая встречается в Чернобыльском заповеднике. Зачастую, гнездятся орланы в старых участках леса возле больших водоемов. На заповедной территории проживает не менее 15 пар орланов, а зимуют до 55 птиц, прилетевшие из Беларуси, Скандинавии и Российской Федерации.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черновицкой области неизвестные браконьеры убили олениху в вольере на территории Ломачинецкого лесничества.

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