Редкие для Украины птицы вернулись в Чернобыльский заповедник. Гнезда орланов-белохвостых нашли на местах лесных пожаров.
Об этом сообщается на Facebook-страницы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
"Помимо восстановления растительного покрова здесь появляются новые гнезда птиц. Как вот это – орлана-белохвоста, обнаруженного сотрудниками Заповедника у прошлогоднего пожарища", - говорится в сообщении.
В 2020 году огонь уничтожил гнездо орланов, но птицы вернулись и построили новое.
Справка УНИАН. Орлан-белохвост – самая большая птица, которая проживает на территории Чернобыльского заповедника. Птица зачастую гнездится в старых участках леса возле больших водоемов.
Всего в заповеднике проживает не менее 15 пар орланов. Зимой их число увеличивается, потому что птиц прилетают из Беларуси, Российской Федерации и скандинавских стран.
Как ранее сообщал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" Одесской области в результате шторма на берег выбросило 1 миллион медуз. Эти морские обитатели не являются природным кормом для птиц или животных, за редким исключением поедания шакалами или воронами.