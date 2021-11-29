Гнезда обнаружили на месте прошлогоднего пожара.

Редкие для Украины птицы вернулись в Чернобыльский заповедник. Гнезда орланов-белохвостых нашли на местах лесных пожаров.

Об этом сообщается на Facebook-страницы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Помимо восстановления растительного покрова здесь появляются новые гнезда птиц. Как вот это – орлана-белохвоста, обнаруженного сотрудниками Заповедника у прошлогоднего пожарища", - говорится в сообщении.

В 2020 году огонь уничтожил гнездо орланов, но птицы вернулись и построили новое.

Справка УНИАН. Орлан-белохвост – самая большая птица, которая проживает на территории Чернобыльского заповедника. Птица зачастую гнездится в старых участках леса возле больших водоемов.

Всего в заповеднике проживает не менее 15 пар орланов. Зимой их число увеличивается, потому что птиц прилетают из Беларуси, Российской Федерации и скандинавских стран.

Как ранее сообщал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" Одесской области в результате шторма на берег выбросило 1 миллион медуз. Эти морские обитатели не являются природным кормом для птиц или животных, за редким исключением поедания шакалами или воронами.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева