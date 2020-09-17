По мнению ученых, это, вероятно, первый случай гибели животного от проглатывания неправильно утилизированной маски.

На побережье Бразилии нашли мертвого магелланского пингвина, который проглотил защитную маску.

Читайте такжеВ США начался необъяснимый мор птиц (фото)Об этом сообщает El Mundo.

Известно, что пингвин был найден на пляже Жукехи в северной части штата Сан-Паулу.

«После проведения вскрытия в его желудке была найдена маска модели N95 черного цвета», – говорится в публикации.

Местные ученые отмечают, что это, вероятно, первый случай гибели животного от проглатывания неправильно утилизированной защитной маски, которые начали повсеместно использовать во время пандемии коронавируса.

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Автор: Катерина Шварц