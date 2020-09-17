В желудке у пингвина обнаружили маску / фото twitter.com/elmundoes

Читайте такжеВ США начался необъяснимый мор птиц (фото)Об этом сообщает El Mundo

Известно, что пингвин был найден на пляже Жукехи в северной части штата Сан-Паулу.

«После проведения вскрытия в его желудке была найдена маска модели N95 черного цвета», – говорится в публикации.

Местные ученые отмечают, что это, вероятно, первый случай гибели животного от проглатывания неправильно утилизированной защитной маски, которые начали повсеместно использовать во время пандемии коронавируса.

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Автор: Катерина Шварц