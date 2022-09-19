Имена для них выберут с помощью конкурса.

Возле станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родились первые в этом сезоне детеныши тюленей.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Первый появился на свет на острове Винтер, возле домика Ворде. Второй - у острова Скуа, на льду в проливе Скуа Крик.

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"Совсем кроха, еще не отходит от матери, и, надо сказать, растет на глазах (может набирать до 6-7 кг за день). Передвигается щенок (так называют новорожденных тюленят) неуверенно, ведь мышечная система только формируется, и уже через несколько недель начнется учебный процесс, и малыш будет учиться выживать в суровых антарктических условиях", - рассказали украинские полярники.

В центре отмечают, что новорожденные тюленята обычно весят 25-30 килограммов, а в длину достигают 1,3 м.

"Только в Антарктиде тюлени не боятся человека. Почему? Потому что здесь вовремя взяли их под охрану. Скажем, на Балтике их преследуют еще со времен палеолита, поэтому, если увидеть здесь тюленя, можно еще 10 лет рассказывать другим об этом", - отметили ученые.

В антарктическом центре обещают объявить конкурс на лучшие имена для детенышей, когда станет известен их пол.

Ранее сообщалось, что на станцию "Академик Вернадский" начали массово возвращаться пингвины.

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