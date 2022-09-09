В этом году средняя температура воздуха возле украинской станции "Академик Вернадский" немного превысила -2°.

В этом году зима в районе украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктике стала самой теплой за все время наблюдений.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Как сообщается, средняя температура воздуха за зиму составляет -2,13°. Это на 0,4° теплее, чем предыдущий рекорд, установленный в 1998 году.

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По данным ученых, аномалия тепла охватывает большую часть Западной Антарктики, Антарктический полуостров и акваторию моря Ведделла за ним.

"В то же время еще полвека назад привычной для этих краев была среднезимняя температура около -10°. Самую низкую среднезимнюю температуру зафиксировали в 1958: -17.43°. Тогда же, в августе, была отмечена и самая низкая температура воздуха за все более 70 лет наблюдений: -43.3°", - пояснили специалисты.

Вместо этого, по их данным, в этом году абсолютный минимум температуры воздуха едва пересек отметку -8°. Таким образом обновились его самые теплые рекорды для июля и августа за все годы наблюдений. Как правило, самые низкие значения температуры за год бывают в пределах -15..-30°.

Напомним, в начале августа "Вернадский" завалило снегом. Высота снежного покрова на острове Галиндез, где находится станция, составила более 2,2 м, а некоторые сугробы достигли пяти метров.

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