Они прибывают на остров Галиндез на брачный сезон.

К станции "Академик Вернадский" в Антарктиде начали массово возвращаться субантарктические пингвины.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Биологи 27-й Украинской антарктической экспедиции насчитали более тысячи пингвинов на острове Галиндез, а непосредственно возле станции - около 100.

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"Из-за нынешней аномально теплой зимы уже сейчас вокруг нашего острова Галиндез - открытая вода, поэтому с начала сентября эти птицы малыми группами приплывали к станции "на разведку", а на днях снова вступили во владение окрестными территориями", - говорится в сообщении.

В научном центре отмечают, что пингвины прибывают на остров на брачный сезон. Они создают пары и строят гнезда, а затем откладывают яйца.

"Для этого птицы собирают камешки, а сами "апартаменты" любят размещать на возвышениях (это у них считается "премиум класс"). В ходе строительства пингвины не гнушаются воровать друг у друга камни, из-за чего иногда случаются ссоры и даже драки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наблюдение за циклом жизни и динамикой пингвинов является одним из важных этапов работы украинских биологов.

Ранее сообщалось, что в этом году зима в районе станции "Академик Вернадский" в Антарктике стала самой теплой за все время наблюдений.

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