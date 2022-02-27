Отмечается, что только за взрыв нефтебазы в Василькове обойдется оккупантам в 810 миллиардов гривень.

Против России в Международный суд пойдет не один иск, а по меньшей мере два. В министерстве защиты окружающей среды готовят иск для компенсации вреда, который захватчики нанесли окружающей среде.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды Руслан Стрелец. По его словам, Россия полностью заплатит за содеянное.

Стрелец заявил, что только за взрыв нефтебазы в Василькове обойдется оккупантам в 810 миллиардов гривень. Однако захватчики совершили и ряд других экологических преступлений. Сейчас в правительстве подсчитывают сумму убытков.

"Оккупанты обязательно заплатят за причиненный вред окружающей среде и все преступления против нашего государства", – заявил Стрелец.

Но вместе с тем Стрелец отметил, что сейчас для жизни и здоровья украинцев экологическая ситуация является безопасной.

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