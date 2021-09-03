Одна из причин высокого уровня загрязнения - невыполнение предприятиями своих обязательств экологического оздоровления реки.

Содержание хлоридов в реке Ингулец почти втрое выше нормы, что составляет экологическую опасность сразу для нескольких регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции, ссылаясь на слова председателя ДЕИ Андрея Малеваного во время рабочего совещания по вопросам решения проблемы сброса излишков обратных вод из пруда-накопителя шахтных вод балки Свистунова в Ингулец.

Отмечается, что уровень хлоридов в воде в одном из контрольных створов достигает концентрации 960 мг/литр при норме 350 мг/литр.

"Одна из причин высокого уровня загрязнения – невыполнение предприятиями своих обязательств согласно регламенту промывка русла и экологического оздоровления реки Ингулец. Финансирование этих мероприятий объектами горнодобывающей промышленности прекращено",- цитирует пресс-служба рисованного.

Читайте такжеЭкоактивист из Харькова устроил фотосессию в куче мусора и стал звездой сети (фото, видео)Также обсудили состояние готовности "Кривбассшахтозакрытие" до сброса очищенных вод из пруда-накопителя балки Свистунова в реку Ингулец.

Малеванный отметил, что несмотря на проблемное состояние объекта и необходимость ремонтных работ, сейчас он полностью готов к проведению этого технологического процесса.

"Поэтому чрезвычайно важное значение имеет своевременное принятие плана управления шахтными водами Кривбасса. Необходимо как можно быстрее достичь договоренностей между всеми участниками процесса, ведь отсрочка соответствующих мер может привести к экологической катастрофе и подтоплению многих населенных пунктов", - сказал Малеванный.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный в интервью УНИАН рассказал, что водоканалы сливают нечистоты прямо в Днепр, в том числе из-за этого в Украине может быть нехватка чистой питьевой воды.

Справка УНИАН. Ингулец — река на юге Украины, правый приток Днепра (бассейн Черного моря). Судоходна в течение 109 км. В бассейне Ингульца-Криворожский железорудный бассейн. Используется для водоснабжения Кривого Рога, орошения. Регулируется Карачуновским и Искровским водохранилищами.

Автор: Анна Бредихина