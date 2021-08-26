Продолжается досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил экологической безопасности").

Прокуратура Николаевской области проводит расследование производства о возможном нарушении правил экологической безопасности, в рамках которого проводит экспертизу.

Об этом заявил на пресс-конференции глава Николаевской областной прокуратуры Владимир Говоруха, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам , продолжается досудебное расследование по статье 236 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил экологической безопасности").

"Вопрос возникает относительно экологической безопасности на самом предприятии, а также вокруг него. Сейчас идет проведение экспертиз, мы отобрали там определенные образцы. Больше информации я сказать не могу, поскольку расследование еще продолжается", — сказал Говоруха.

Ранее экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода (НГЗ , которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бора, кальция, хрома, феррума, мангана, магния, серы, стибиума, станума, ванадия, стронция и силиция, которые могут представлять наибольшую опасность для людей.

Отметим, что в начале этого месяца НГЗ было отказано в попытке построить 3-е шламохранилище Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

В конце 2019 года местные жители инициировали создание общественной организации "Стоп Шлам" . В мае текущего года был удовлетворён иск о взыскании с НГЗ 9,2 млрд грн. в пользу пострадавших от деятельности предприятия. В суде первой инстанции было доказано, что складирование более 47 миллионов тонн токсичного красного шлама, причиняют непоправимый ущерб экологии региона.

Автор: Иван Бойко