При этом 75% исследованной пыльцы было чужеродной.

Климатические изменения спровоцировали быстрое распространение пыльцы, из-за чего сезон аллергии в некоторых странах мира начинается раньше и становится более затяжным.

Об этом пишет Science alert.

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Немецкие ученые использовали для отслеживания пильного распространение 6 специальных станций. Они выяснили, что с 1987 года отдельные виды растений вследствие воздействия тепла начали выделять пыльцу на полтора дня раньше ежегодно.

При этом 75% исследованной пыльцы было чужеродной. Это значит, уточняют ученые, что фактическая концентрация пыльцы все меньше зависит от местных условий.

Изменения в переносе пыльцы могут означать все большие ее "поставки" из-за рубежа, а это продлит локальные сезоны аллергии и сделает их устойчивее к концу весны. Но откуда именно берется эта чужеродная пыльца в Германии, ученым еще предстоит выяснить.

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Автор: УНИАН