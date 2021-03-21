В Национальном парке королевы Елизаветы - самой посещаемой туристами охраняемой территории Уганды - были найдены тела шести львов.
Власти предполагают, что животных отравили, а затем расчленили, сообщает BBC.
Читайте такжеБольше играют, меньше убивают: ученые нашли способ задобрить домашних кошекМестные львы известны своей редкой способностью лазить по деревьям. Убитым особям отрубили головы и лапы. Когда тела нашли, их уже окружили стервятники.
В Департаменте дикой природы Уганды не исключают, что причастны к убийству животных могут быть браконьеры. Местная полиция вместе с экологами уже проводит расследование.
Ранее в этом парке уже случалось подобное. В частности, в апреле 2018 года 11 львов, в том числе восемь детенышей, были найдены мертвыми, как предполагается, в результате отравления. Похожий инцидент также привел к гибели пяти львов в мае 2010 года.
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