Местные власти считают, что животных могли отравить, а потом расчленить.

В Национальном парке королевы Елизаветы - самой посещаемой туристами охраняемой территории Уганды - были найдены тела шести львов.

Власти предполагают, что животных отравили, а затем расчленили, сообщает BBC.

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В Департаменте дикой природы Уганды не исключают, что причастны к убийству животных могут быть браконьеры. Местная полиция вместе с экологами уже проводит расследование.

Ранее в этом парке уже случалось подобное. В частности, в апреле 2018 года 11 львов, в том числе восемь детенышей, были найдены мертвыми, как предполагается, в результате отравления. Похожий инцидент также привел к гибели пяти львов в мае 2010 года.

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Перевод: Катерина Комолова