Осуществляется неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продолжения неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии.

Российские захватчики уничтожают природно-ресурсный потенциал на временно оккупированных территориях Украины.

"С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины. При этом предпринимателями осуществляется неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продолжения неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии. Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения и они специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений", - отметила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

Также Маляр сообщила, что в течение последней декады марта в районе Мариуполя зафиксировано интенсивное перемещение по автодорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей, загруженных свежесрубленным лесом-кругляком.

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Кроме того Маляр отметила, что в некоторых населенных пунктах оккупированных территорий российское командование запретило местному населению проводить сельскохозяйственные работы на полях, что, вероятно, приведет к срыву нынешней весенней посевной кампании, а в дальнейшем – заброшенности сельскохозяйственных земель.

Кражи из Украины оккупантами-детали

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики начали воровать даже колоды.

На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты усиливают режимные мероприятия в некоторых населенных пунктах и вывозят награбленное в Крым.

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