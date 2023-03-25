Сейчас персонал заповедника продолжает выполнять функциональные обязанности.

Биосферный заповедник "Аскания-Нова"в Херсонской области оказался под контролем оккупантов. Об этом пресс-служба заповедника сообщила на странице в Facebook.

Сообщается, что 20 марта в учреждение прибыл "первый заместитель руководителя администрации президента России" вместе с коллаборантом Сальдо и неизвестным в роли директора.

"Таким образом, дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения - биосферного заповедника "Аскания-Нова" не может быть обеспечено украинской администрацией и находится под непосредственной угрозой", - говорится в сообщении.

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В заповеднике отметили, что персонал пока продолжает выполнять обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями.

"До этого времени, несмотря на оккупацию территории, отсутствие текущих расходов, полностью нарушенную транспортную логистику и критическую массу организационных проблем учреждение функционировало в Украинском формате и осуществляло предусмотренные виды и объемы работ. Мы сделали все зависящее от нас и продержались с достоинством!"- говорится в сообщении.

"Аскания-Нова" - давняя мечта оккупантов

Напомним, рросияне уже зевали на заповедник. Да, в 2022 году российские оккупанты захватили институт животноводства "Аскания-Нова".

На административном здании Института захватчики вывесили российский флаг и представили так называемого нового "директора предприятия", который ранее работал на Херсонской таможне. Тогда большинство научных работников на сотрудничество с оккупантами не согласились.

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