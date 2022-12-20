Еще неизвестно какого пола новорожденный детеныш, однако уже известно, какие имена он может получить.

В Одесском зоопарке родилась лама. Это произошло в День Святого Николая. Малыша уже показали на фото.

В пресс-службе мэрии сообщили, что после рождения малыш сразу встал на ноги. Однако пока лама чувствует себя неуверенно, поэтому все время проводит с матерью.

Сотрудники зоопарка следят за здоровьем и развитием маленького питомца, отмечают в мэрии. Еще неизвестно, какой статьи новорожденный детеныш, но уже известно его имя - Николай или Николаевна.

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Также сообщается, что лама (Lama glama) принадлежит семейству верблюдовых, отряду мозоленогих, отряду парнокопытных. Ламы - одомашненные животные. Это довольно распространенный вид - во всем мире насчитывается около 3 млн особей.

Одесский зоопарк: последние новости о зверинец

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка "Привоз" с 1938 года. В коллекции зоопарка - свыше 260 видов, около 1 тыс. 570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов, занесенных в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу. Зоопарк занимает площадь 6,3 га, около 4 га являются экспозиционными.

Несмотря на полномасштабную войну, в октябре там родилась еще одна лама. Всего с начала вторжения РФ в Украину в зоопарке появилось на свет уже четыре ламы. В ноябре стало известно, что в зоопарке вскармливают детеныша дикобраза, от которого отказалась мать. Люди кормят его из бутылочки.

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