В нацпарке видели более 30 таких птиц, которые держались одиночно или по 2-3 особи.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прилетели пуночки снежные.

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, удивительные птички прилетели в Украину из далекой Сибири на зимовку. По его словам, птиц он обнаружил в заповеднике, проходя по маршруту по побережью Черного моря.

"В разных местах увидел птицу – пуночку снежную, которая имеет околополярное распространение – крайний север Евразии и Северной Америки. Распространение очень неравномерное. На юге лесной зоны, в лесостепи и степи регулярно или эпизодически встречаются на кочевках в течение всей зимы. И вот в нацпарке недавно появились эти замечательные птички, прилетев к нам за тысячу километров", – рассказал ученый.

Видео дня

Он говорит, что видел более 30 таких птиц, которые держались одиночно или по 2-3 особи на большом расстоянии. Они улетают из тундры в октябре и появляются в нацпарке, как правило, в начале ноября. В заповеднике в Одесской области они пересекаются с различными местными птицами, как, например, коноплянками.

"Здесь им в целом безопасно зимовать, если не будет мощной шумовой нагрузки от орды (российских обстрелов – УНИАН)", – рассказал Русев.

Пуночка снежная – птица семейства овсянковых, распространенная в гнездовой период в зоне тундры Старого и Нового света. Птица несколько крупнее воробья. Масса тела 25-35 г, длина тела около 17 см.

Гнездовой период начинается в мае. Гнездо пуночка устраивает на земле. Кладка содержит 5-6 яиц желтоватого или зеленоватого цвета, с бурыми пятнами и точками. Инкубационный период длится 12-13 дней, молодые птицы покидают гнездо еще через 12-14 суток.

Редкие птицы в Украине

Как сообщал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" наблюдатели зафиксировали новый вид птиц – каменку пустынную.

По словам специалистов, на солончаке лимана Джантшейский ученым парка была зафиксирована птица каменка со странным поведением. Она подпускала наблюдателя близко к себе и совсем не хотела взлетать, а только быстро бегала в поисках насекомых.

Это оказалась не обычная каменка, а гость из пустынь Азии или Африки – каменка пустынная. Примечательно, что это третья регистрация этого вида для Украины и новый, 266-й вид птиц для территории парка.

Вас также могут заинтересовать новости: