Власти города намерены сотрудничать с предпринимателями в вопросе постепенного замещения полиэтиленовых пакетов эко-сумками.

Житомирский горсовет рекомендовал заведениям торговли ограничить использование пластиковых пакетов.

Как передает корреспондент УНИАН, решение «Об ограничении использования пластиковых пакетов на территории Житомирской объединенной территориальной громады» сегодня поддержали большинство депутатов горсовета.

Данным документом Житомирский городской совет рекомендует заведениям торговли ограничить использование пластиковой тары. Речь идет о постепенном замещении пластиковых пакетов сумками из экологических материалов. Для этого в городе за средства предприятий планируют закупить более 200 тысяч эко-сумок и бесплатно раздать их в торговые сети.

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Решение также принято с целью привлечь внимание общества к климатическим и экологическим изменениям в мире.

В Житомирскую городскую объединенную территориальную громаду, кроме Житомира, также входит и пригородное село Вересы.

*** В Украине на одного человека ежегодно приходится более 500 полиэтиленовых пакетов. За одну минуту в мире их используется около 10 миллионов. Период разложения одного пакета составляет более 100 лет.