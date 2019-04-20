Во Львовской области третьи сутки ликвидируют масштабный пожар на свалке (фото)

Огнем охвачена территория на площади 3 га.

В Сокальском районе на Львовщине третьи сутки продолжается ликвидация пожара на мусорной свалке площадью 4 га.

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Как сообщается на странице в Facebook «Нео Радио - 100.5 FM Червоноград», огонь охватил территорию площадью 3 га, продукты горения третьи сутки отравляют воздух расположенного рядом села Стреминь.

«Возле села Стреминь Великомостивской ОТО с четверга горит свалка коммунального предприятия Великомостивского городского совета. Огнем охвачена территория в 3 га. Площадь всей свалки - 4 га. Вследствие ветра и горения мусора едкий дым задымляет село Стреминь. Пожар тушат пожарные с Великомостивской пожарной части», - отмечается в сообщении.