Во Львовской области третьи сутки ликвидируют масштабный пожар на свалке (фото)
16:42, 20 апреля 2019Мусор
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Огнем охвачена территория на площади 3 га.
Ликвидация пожара продолжается третьи сутки \ Нео Радио
В Сокальском районе на Львовщине третьи сутки продолжается ликвидация пожара на мусорной свалке площадью 4 га.
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Как сообщается на странице в Facebook «Нео Радио - 100.5 FM Червоноград», огонь охватил территорию площадью 3 га, продукты горения третьи сутки отравляют воздух расположенного рядом села Стреминь.
«Возле села Стреминь Великомостивской ОТО с четверга горит свалка коммунального предприятия Великомостивского городского совета. Огнем охвачена территория в 3 га. Площадь всей свалки - 4 га. Вследствие ветра и горения мусора едкий дым задымляет село Стреминь. Пожар тушат пожарные с Великомостивской пожарной части», - отмечается в сообщении.
Огнем охвачена территория в 3 га \ Нео Радио
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