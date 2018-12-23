Первый город в Германии введет налог на одноразовую посуду и пакеты

Магазины, кафе и рестораны быстрого питания должны будут платить налог за каждую использованную чашку или контейнер одноразового использования.

Город Тюбинген на юго-западе Германии станет первым в стране, которое введет налог на продукты одноразового использования - чашки для кофе, коробки для пиццы и другие контейнеры для доставки еды.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, мэр города Борис Палмер от партии "Зеленых" сообщил, что городской совет уже работает над законодательством.

"Сделав производство мусора более дорогим, мы ликвидируем финансовые сдерживающие факторы... Одноразовая упаковка не должна быть дешевле, чем многоразовые", - сказал мэр.

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Согласно плану, новые сборы хотят ввести в течение ближайших месяцев. Магазины, кафе и рестораны быстрого питания должны будут платить налог за каждую использованную чашку или контейнер одноразового использования.

За период с 2016 по 2017 годы затраты на утилизацию мусора в общественных местах Тюбингена выросли на 50 тысяч евро.

План городской власти отражает новую тенденцию отказа от использования одноразовых предметов из-за воздействия отходов на окружающую среду и изменения климата. В среду Европейский союз согласился ввести запрет на пластиковые изделия одноразового использования, в частности, на ватные палочки, пакеты, соломинки для напитков, тарелки и столовые принадлежности.