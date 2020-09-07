По информации мэра Одессы, необходимо устранить течь в машинном отделении танкера.

Буксировка аварийного танкера "Делфи", потерпевшего крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года, перенесена на неизвестный срок.

Об этом сегодня в Facebook сообщил мэр города Геннадий Труханов.

""Делфи". Выявили новые течи, которые раскрылись при подъеме судна. Ремонтные работы продолжаются", - написал Труханов.

Он также разместил видеообращение, в котором сообщает, что при подъеме полузатонувшего судна вскрылись неприятные «сюрпризы». В частности, финальную часть эвакуации танкера с пляжа вынуждены перенести в связи с необходимостью устранить течь в машинном отделении.

По словам Труханова, также определенные коррективы в график работ вносит неблагоприятная погода (например, ветер).

Мэр не уточнил, когда именно отбуксируют «Делфи», добавив, что это сделают сразу, как только отремонтируют судно и будут «нормальные условия».

Поднятие и буксировка танкера: заявление министра инфраструктуры

Вчера, 6 сентября, министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook сообщил, что в Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и буксировке танкера.

«Все испытания завершены, экологическое состояние – в норме, и полная готовность к завершающей операции», - написал Криклий.

Он отметил, что эта операция включает откатку воды из танков (емкостей судна), куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния (были высокие волны и ветер), испытания водотечности, перемещение на глубину, заведения тросов и устройств для крепления танкера между баржей и плавкраном «Атлас-4» и пр.

Позднее Криклий раскритиковал руководство города за якобы предвыборный пиар на проблемах, связанных «Делфи».

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Авария танкера "Делфи": что произошло

В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.

В результате аварии было загрязнено побережье, истоки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.

23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.

26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте аварии. Экологи и общественники утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.

Работы по поднятию судна будет выполнять частная компания без использования государственных средств.

26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.

31 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер планируют отбуксировать 3-5 сентября.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал «Делфи» по иску АМПУ.

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Автор: Лариса Козовая