Буксировка аварийного танкера "Делфи", потерпевшего крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года, перенесена на неизвестный срок.
Об этом сегодня в Facebook сообщил мэр города Геннадий Труханов.
""Делфи". Выявили новые течи, которые раскрылись при подъеме судна. Ремонтные работы продолжаются", - написал Труханов.
Он также разместил видеообращение, в котором сообщает, что при подъеме полузатонувшего судна вскрылись неприятные «сюрпризы». В частности, финальную часть эвакуации танкера с пляжа вынуждены перенести в связи с необходимостью устранить течь в машинном отделении.
По словам Труханова, также определенные коррективы в график работ вносит неблагоприятная погода (например, ветер).
Мэр не уточнил, когда именно отбуксируют «Делфи», добавив, что это сделают сразу, как только отремонтируют судно и будут «нормальные условия».
Поднятие и буксировка танкера: заявление министра инфраструктуры
Вчера, 6 сентября, министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook сообщил, что в Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и буксировке танкера.
«Все испытания завершены, экологическое состояние – в норме, и полная готовность к завершающей операции», - написал Криклий.
Он отметил, что эта операция включает откатку воды из танков (емкостей судна), куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния (были высокие волны и ветер), испытания водотечности, перемещение на глубину, заведения тросов и устройств для крепления танкера между баржей и плавкраном «Атлас-4» и пр.
Позднее Криклий раскритиковал руководство города за якобы предвыборный пиар на проблемах, связанных «Делфи».
Читайте такжеС затонувшего возле Одессы танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов (видео)
Авария танкера "Делфи": что произошло
- В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.
- В результате аварии было загрязнено побережье, истоки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Последние попытки в конце июля завершились неудачей.
- 23 июля АМПУ объявила тендер на работы по эвакуации танкера, конечный срок подачи предложений - 28 августа, стоимость - почти 24 млн 682 тыс. грн.
- 26 июля комиссия по ТЭБ и ЧС Одесской облгосадминистрации признала ситуацию с «Делфи» чрезвычайной. Судовладельцу отказали в продлении работ. Чиновники несколько раз заявляли, что не исключают разрезания судна на месте аварии. Экологи и общественники утверждают, что это может обернуться для Одессы катастрофой.
- Работы по поднятию судна будет выполнять частная компания без использования государственных средств.
- 26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.
- 31 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что танкер планируют отбуксировать 3-5 сентября.
- 1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал «Делфи» по иску АМПУ.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram