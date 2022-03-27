Ранее в Украине сжигание травы и мусора приравняли к диверсиям.

Сотрудники ГСЧС Украины в Кировоградской области во время тушения пожара в поле спасли маленького зайчонка и в очередной раз призвали украинцев прекратить жечь сухую траву.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Facebook.

"На страшных пожарищах, остающихся после выжигания растительности, невозможно выжить ни одному маленькому существу. Но бывают счастливые случаи спасения. Этот маленький зайчонок выскочил из самого ада прямо под ноги спасателю 24-й ДПРЧ г. Бобринец ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области. Наш огнеборец передал малыша водителю пожарного автомобиля и до конца тушения пожара (тушили более двух часов около 1,5 гектара) малыш был в безопасности, как у бога за пазухой. А должен быть возле своей мамы, вместе с братиками-сестричками... Зайчонка увезли в часть, там им занимаются спасатели. Извини, малыш, что не спасли твою семью", – написали спасатели.

Как сообщал УНИАН, 19 марта пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий заявил, что в Украине сжигание травы и мусора будут приравнивать к диверсиям. "Хочу обратиться к людям – не жгите траву и мусор, и просите соседей это не делать. В военное время это приравнивается к диверсиям", – отметил он.

Впрочем, чуть ли не ежедневно в разных регионах Украины спасатели продолжают тушить пожары, вызванные сжиганием сухой травы и мусора.

В некоторых регионах прибегают к радикальным мерам борьбы с поджигателями. Так, недавно в Днепропетровской области спасатели поймали поджигателя травы, спустили ему штаны и наказали резкой.

Между тем, в Полтавской области задержанным поджигателям сухой травы выписали штрафы и присудили 15 суток общественных работ, во время которых они будут копать траншеи.

Напомним также, что за сжигание сухой травы и листьев в Украине предусмотрен штраф от 3060 до 6120 грн для граждан, от 15300 грн до 21420 грн на должностных лиц. За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, придется заплатить от 6120 до 12 240 грн.