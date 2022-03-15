Украинцам также напомнили об ответственности за сжигание сухой травы.

Украинцев призвали не сжигать сухостой в условиях войны и напомнили об ответственности.

Об этом заявил и. о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Опомнитесь! В Украине война. А вы своими действиями не только нарушаете законодательство, вредите окружающей среде и всему живому, но и добавляете работы нашим героям-спасателям ГСЧС Украины, которые круглосуточно на страже нашей с вами безопасности. Они, вместо того, чтобы спасать человеческие жизни, разминировать территории и разбирать завалы после бомбежек, вынуждены ликвидировать поджоги сухостоя", – написал он.

В то же время Минприроды напомнило всем, кому очень хочется выжигать сухую растительность или ее остатки, что за это в соответствии со статьей 27 Закона Украины "О растительном мире" и статьей 39 Закона Украины "О животном мире" предусмотрена ответственность.

"Хотите что-то сжечь – жгите оккупантов!", – добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу планируют вырубку и продажу украинского леса.