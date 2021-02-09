Киев, как и другие города, уже несколько дней страдает от снегопадов.

На фоне общего недовольства снегопадами и вызванных ими неудобствами Киевский зоопарк порадовал порцией фотографий своих питомцев, которым зимние осадки понравились.

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Снегу под своими жилищами особенно радовались тигры. Они буквально качались спинами в сугробах, беззаботно задрав лапы кверху.

Кое-кто из зверей мило прогуливался по вольеру, а пернатые щипали перья у пруда, с которого сотрудники зоопарка вовремя сняли ледяную пленку. За счастливыми питомцами внимательно наблюдали из окон тепло оборудованных кабинок.

Снегопады в Киеве

К слову, Киев, как и другие города, уже несколько дней страдает от снегопадов. Из-за не расчищенных путей на дорогах столицы с самого утра образовались пробки. Синоптики с 10 февраля обещают потепление, однако будет снежить до самого обеда.

8 февраля из Киева вывезли 350 т снега. За двое суток выпало 30 см осадков. Весь общественный транспорт утром 9 февраля вышел на линию.

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Автор: Яна Ставская