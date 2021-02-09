Из-за снегопада на въезде в Киев по Житомирской трассе образовалась огромная пробка.

На Житомирской трассе под Киевом из-за снегопада образовался огромный затор. Всего в пробке находятся около тысячи грузовых автомобилей.

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Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"По Житомирской трассе огромная пробка в Киев, стоят 1000 фур. Интересно, что наши граждане категорически против фур, но все хотят что-то кушать, получать вовремя товар. Такая же ситуация и с мотороллерами доставки. Открою горожанам секрет: практически все товары народного потребления и еда приезжают на фурах. Да, именно. На больших", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Киевская власть ограничила проезд фур в столицу из-за снегопада.

Отмечается, что ограничение въезда крупногабаритного транспорта позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

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Автор: УНИАН