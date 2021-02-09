В Киеве выпало 30 сантиметров снега (фоторепортаж)

Из столицы вывезли 350 тонн снега.

В Киеве за двое суток непогоды выпало 30 сантиметров снега. Спецтехника продолжает работу. В понедельник, 8 февраля, из столицы вывезли 350 тонн снега.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

Читайте также Закрытые трассы, 40 сантиметров снега и сотни обесточенных сел: непогода бушует в Украине вторые сутки (фоторепортаж, видео)

По его словам, ночью в столице дороги расчищали 459 единиц техники и 260 работников.

"За двое суток в Киеве выпало около 30 см осадков. Все службы работают в круглосуточном режиме со штрафом в 1700 гривен", - заявил он.

Согласно Административному кодексу, штраф за нарушение в части некачественной уборки снега - до 1700 грн.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что почти весь общественный транспорт вышел на линию. В городе продолжают эвакуировать транспортные средства, которые мешают движению.

"За сутки 141 единица транспорта эвакуирована... За сутки 350 тонн снега вывезено", - сообщил он.

Непогода в Киеве

Снегопад продолжается в Киеве уже более 31 часа. Коммунальщики не успевают расчищать дороги - снег быстро засыпает их снова.

"Работаем. Однако, расчищенное быстро засыпает снова", - говорится в сообщении Укравтодора.

В ночь на 9 февраля дорожники столицы продолжали очищать город от снега. Работало 462 единицы спецтехники. Также были задействованы 540 работников в составе 68 бригад по ручной уборке.

Киевлян настойчиво просят не использовать собственный автомобиль во время снегопада.

Согласно прогнозу, во вторник, 9 февраля, в Киеве днем потеплеет до -2°.

Ночью температура упадет до -6°. Весь день будет наблюдаться облачность. Скорость ветра днем составит 4,2 м/с.