Частное предприятие противоправно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 тыс. кв. м.

По иску прокуратуры суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных учреждений на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд гривен.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, в суде было доказано, что частное предприятие противоправно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 тыс. кв. м. Прокуроры обратились в суд, однако в удовлетворении иска прокурора было отказано.

"Но Юго-западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение, которым признал незаконными и отменил решение регистраторов, признал право собственности за государством в лице Фонда государственного имущества Украины. Прокуратура обеспечивает исполнение решения суда", – сообщила пресс-служба.

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Что известно о курорте Куяльник

Санаторий им. Пирогова, известный как "Куяльник", расположен на берегу Куяльницкого лимана (Одесская область). Это известный грязевой курорт, основанный в 1833 году. Его специализация – заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сосудистая патология и тому подобное.

В 2021 году на территории Лиманского, Беляевского и Ивановского районов области создали национальный природный парк "Куяльницкий". Кабинет министров одобрил соответствующий проект указа президента Украины без обсуждений.

В 2018 году Верховная Рада приняла решение о предоставлении Куяльницкому лиману статуса курорта государственного значения.

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