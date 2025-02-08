Все сосны рода Воллемия благородная растут в тщательно охраняемых местах.

В Австралии в национальном парке Уоллеми растут одни из самых редких и древних деревьев в мире. Их точное местонахождение остается тщательно охраняемым секретом.

Об этом дереве рассказал эволюционный биолог из в Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes.

Отмечается, что сосна Воллемия благородная принадлежит к семейству араукариевых, возраст которого составляет 200 миллионов лет. Долгие годы считалось, что эти деревья исчезли с нашей планеты, пока в 1994 году его случайно не обнаружили.

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По словам Трэверса, популяция Воллемии благородной насчитывает всего несколько деревьев. За ними ведется постоянное наблюдение. Даже тем людям, которым разрешили посмотреть на эти деревья, каждый раз приходится проходить процедуры дезактивации, чтобы гарантировать их сохранность.

Биолог рассказал, что Воллемию благородную случайно обнаружил полевой офицер Службы национальных парков и дикой природы Нового Южного Уэльса Дэвид Нобл в 1994 году, когда путешествовал по глубокому узкому ущелью в Национальном парке Уоллеми. Он заметил над густой растительностью дерево, которое было непохоже ни на что, что он когда-либо видел.

Нобл доставил образцы дерева на идентификацию, после чего произошло из самых шокирующих ботанических открытий века, поделился Трэверс. Эксперты подтвердили, что это совершенно новый род деревьев Воллемия, чьи "близкие родственники" датируются юрским периодом.

Вскоре ученые обнаружили, что в дикой природе осталось очень мало таких деревьев. Поэтому им обеспечили все условия для выживания.

Несмотря на меры предосторожности, Воллемия благородная стала символом сохранения, подчеркнул биолог. Он добавил, что саженцы были высажены в престижных местах, включая Королевский ботанический сад в Сиднее, сады Кью в Лондоне и другие охраняемые объекты по всему миру.

Более того, в 2005 году деревья рода Воллемия стали коммерчески доступными. Это позволило частным лицам и учреждениям владеть ими.

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