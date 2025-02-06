В списке есть ива и черный орех.

Эксперты рассказали, какие деревья никогда не следует сажать возле дома, пишет thespruce.com.

"У некоторых деревьев инвазивные корни или слабые ветки, которые склонны к поломке и обычно наносят ущерб имуществу, если их посадить возле домов", - говорится в публикации.

Что нельзя сажать возле дома - список

В перечень таких деревьев эксперты внесли следующие:

Видео дня

Ива. По словам сертифицированного арбориста и владельца услуг по уходу за деревьями Алекса Каспрзака, у ив одни из самых инвазивных корневых систем, а их слабая структура древесины обычно приводит к отмиранию ветвей. Совладелица питомника растений и деревьев в Вермонте Карен Мэникс добавила, что корневая система ив может повредить фундамент дома, или корни могут проложить туннели в септические системы в поисках большего количества воды. Хорошей альтернативой могут быть речная береза или плакучий бук.

Груша Брэдфорд. Как отметил Каспрзак, у этих деревьев плохая структура ветвей и корни "слегка навязчивы". Альтернатива: ирга или восточный редбад.

Серебристый или норвежский клен. Арборист предупредил, что из всех представителей семейства кленов у серебристых самые навязчивые корни: "Они также быстро растут, что приводит к слабому креплению ветвей и увеличивает вероятность падения ветвей". Альтернатива: красный или сахарный клен.

Ясень. Отмечается, что эти деревья приходят в упадок во многих районах из-за инвазивных златок изумрудного ясеня. Эти маленькие зеленые жуки откладывают яйца на коре ясеня и могут привести к гибели даже больших деревьев всего за несколько лет. Сертифицированный арборист Кевин Кливленд предупредил, что, если его все же посадить, ясеню потребуется немедленное и последовательное лечение, чтобы выжить". Альтернатива: береза или дуб

Черный орех. У этих деревьев также часто происходит отмирание ветвей, а их корни более инвазивны, чем у большинства других лиственных деревьев, отметил Каспрзак. Альтернатива: черная вишня или сумах оленерогий.

Напомним, ранее УНИАН писал, можно ли уже высаживать семена в землю или лучше подождать весны.

Вас также могут заинтересовать новости: