Таким образом власти хотят защитить уникальную экосистему от нашествия посетителей.

Испанские Канарские острова в последнее время все больше страдают от последствий чрезмерного туризма, что уже привело к массовым протестам со стороны местных жителей.

В связи с этим власти вынуждены прибегать к определенным мерам сдерживания. Так, с 3 февраля 2025 года были введены ограничения на посещение популярного природного парка вокруг вулканической скалы Роке-Нубло (Roque Nublo Protected Area) на острове Гран-Канария, пишет Canarian Weekly.

Отмечается, что новая система бронирования сокращает количество посетителей с 2000 до максимум 300 одновременно.

Видео дня

Также эти меры предусматривают перераспределение потоков общественного транспорта.

Как поясняют местные власти, основная цель этого – защита Роке-Нубло и его природных окрестностей, предотвращение перенаселения, устранение заторов на дорогах, вызванных незаконной парковкой, и обеспечение аварийно-спасательным службам беспрепятственного доступа на локацию.

Отмечается, что теперь будет запрещена парковка в непосредственной близости от Роке-Нубло, в частности, в популярной парковочной зоне Деголлада-де-ла-Голета. Вместо этого в центре городов Техеда и Крус-де-Лос-Льянос были выделены две новые парковочные зоны, откуда посетители смогут добраться до начала тропы Роке-Нубло на муниципальных автобусах-шаттлах. Поездка из Техеды займет около 30 минут, а из Крус-де-Лос-Льянос – около 10 минут.

Кроме того, будет скорректирован автобусный маршрут 18 компании Global, соединяющий южную часть острова (отправляясь и возвращаясь к маяку Маспаломас) с Роке-Нубло – это позволит туристам напрямую добраться до начала тропы.

Забронировать посещение этого природного памятника можно на официальном сайте ежедневно с 9:00 до 17:00. Каждый посетитель имеет право запросить до пяти бронирований, при этом отмена разрешена не позднее чем за три дня – иначе придется заплатить штраф, как и за неявку на забронированное время.

При этом туристические экскурсионные группы будут иметь квоту в 30 посетителей каждые два часа.

Местные жители будут освобождены от необходимости бронировать посещение Роке-Нубло, но они будут должны подтвердить свое проживание в регионе соответствующими документами.

Кроме того, местные власти рассматривают возможность введения экологического налога на посещение Роке-Нубло.

Как сообщал УНИАН, ранее в хорватской Пуле закрыли для всех посетителей знаменитый Голубой грот – из-за переполненности и экологического ущерба.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.