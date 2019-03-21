​​​У побережья ОАЭ впервые за 10 лет замечена стая "китов-убийц"

Косатки, обитающие в северной части Индийского океана, считаются одними из самых неуловимых представителей морской фауны.

У побережья Объединенных Арабских Эмиратов, в районе Лунного острова, впервые с 2008 года была замечена стая косаток.

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Эмиратский бизнесмен возвращался с рыбалки и смог снять на видео восемь косаток в 70 км от берега, передает thenational.ae.

Как отметили ученые, три особи относятся к так называемой группе Pod 11: двое из них 11 лет назад были замечены в прибрежных водах Абу-Даби, а спустя 7 лет – в 3300 км от Шри-Ланки. Океанологи также отметили, что косатки, обитающие в северной части Индийского океана, считаются одними из самых неуловимых представителей морской фауны.

Косатки носят прозвище «китов-убийц», являясь крупнейшими плотоядными дельфинами. Они употребляют в пищу рыбы, головоногих моллюсков, морских млекопитающих. В сутки косатке требуется до 150 кг пищи.

Они отличаются от других дельфиновых контрастным черно-белым окрасом. Над каждым глазом имеется по белому пятну. Самцы косаток достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 т, самки - до 8,7 м длины. Спинной плавник у самцов высокий (до 1,5 м) и почти прямой, а у самок - примерно вдвое ниже и загнут.