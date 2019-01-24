На побережье Австралии собачий патруль защищает пингвинов от лис (видео)

В этом году на берегу гнездятся пол сотни малых пингвинов.

На побережье австралийского штата Виктория собачий патруль защищает пингвинов от лис.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В прошлом году хищники истребили треть популяции, а это почти полторы сотни этих нелетающих птиц. Поэтому к работе приступили мареммы – итальянская порода овчарок, известная как одна из лучших охранников.

В этом году на берегу гнездятся пол сотни малых пингвинов. Это самые мелкие представители своего вида. Но местные надеятся, что с хвостатыми защитниками вскоре колония пополнится малышами и вырастет хотя бы вдвое.