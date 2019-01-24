На побережье Австралии собачий патруль защищает пингвинов от лис (видео)
11:51, 24 января 2019Спасение видов
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В этом году на берегу гнездятся пол сотни малых пингвинов.
На побережье австралийского штата Виктория собачий патруль защищает пингвинов от лис
На побережье австралийского штата Виктория собачий патруль защищает пингвинов от лис.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В прошлом году хищники истребили треть популяции, а это почти полторы сотни этих нелетающих птиц. Поэтому к работе приступили мареммы – итальянская порода овчарок, известная как одна из лучших охранников.
В этом году на берегу гнездятся пол сотни малых пингвинов. Это самые мелкие представители своего вида. Но местные надеятся, что с хвостатыми защитниками вскоре колония пополнится малышами и вырастет хотя бы вдвое.
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