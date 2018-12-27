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На Черниговщине медведи в зоопарке не впали в зимнюю спячку (видео)

11:52, 27 декабря 2018
Спасение видов
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Когда медведи впадают в спячку, они не едят и не пьют / Скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам директора Менского зоопарка Зинаиды Максимовой, обычно медведи впадают в спячку за две недели до холодов, и предыдущей зимой они спали, а в этом году заснуть не могут.

«Если взять тот фактор, что они голодные, то нет. Они у нас жира нагуляли достаточно. Я считаю, что это связано с природными факторами. Значит, зима будет теплой», - рассказала она.

Посетители зверинца бессонным животным радуются, а вот самим зоопаркам безсонные медведи не очень выгодны.

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Теги: #животные#Черниговщина