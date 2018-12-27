На Черниговщине медведи в зоопарке не впали в зимнюю спячку (видео)
11:52, 27 декабря 2018Спасение видов
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По мнению директора Менского зоопарка, это связано с природными факторами.
Когда медведи впадают в спячку, они не едят и не пьют / Скриншот
В Менском зоопарке в Черниговской области все шесть медведей до сих пор не впали в зимнюю спячку.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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По словам директора Менского зоопарка Зинаиды Максимовой, обычно медведи впадают в спячку за две недели до холодов, и предыдущей зимой они спали, а в этом году заснуть не могут.
«Если взять тот фактор, что они голодные, то нет. Они у нас жира нагуляли достаточно. Я считаю, что это связано с природными факторами. Значит, зима будет теплой», - рассказала она.
Посетители зверинца бессонным животным радуются, а вот самим зоопаркам безсонные медведи не очень выгодны.
Пошли против природы: в зоопарке на Черниговщине медведи не впали в зимнюю спячку
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