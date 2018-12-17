Минэкологии инициирует запрет на использование диких животных в цирках

На протяжении последних лет в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов по защите животных.

Министерство экологии инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия.

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Об этом сообщил глава ведомства Остап Семерак на своей странице в Facebook. «Как министр экологии, считаю неприемлемым такое использование животных и выступаю против популяризации в обществе жестокого обращения с ними. Соответствующие нормы содержатся в проекте закона, который мы подали на рассмотрение КМ», – отметил Семерак.

На протяжении последних лет в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов по защите животных. В частности, проект №5283 предусматривает запрет на использование животных в передвижных цирках. Уже более двух лет комитет не предоставляет выводы относительно этого документа.

В начале 2017 года в Украине рассматривали законопроект, который полностью бы запретил выступления животных в цирке из-за издевательств над ними, передает радио Свобода. Тогда дрессировщики и многие владельцы цирков были недовольны инициативой и заявили, что не везде с животными обращаются жестоко.

Официально выступления диких животных в цирках полностью запрещены в Австрии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, нескольких городах Германии. А в Боливии, Греции, Дании запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных.