Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя, однако камеры наблюдения зафиксировали падение снарядов.

Российские ракеты попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского отделения "Объединения Радон".

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"По состоянию на 27 февраля 2022 года 01:20 по киевскому времени в результате массовой бомбардировки Киева всеми доступными Российской Федерации видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединения Радон". Об этом по телефону сообщил персонал предприятия, находясь в укрытии в результате массового обстрела, который до сих пор продолжается", - говорилось в сообщении.

Отмечалось, что в результате продолжающегося массового обстрела было невозможно оценить масштабы разрушений.

"Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры наблюдения зафиксировали падение снарядов", - сообщали в Госинспекции.

По предварительной оценке Госатомрегулирования, за пределами санитарно-защитной зоны угрозы населению не было.

Впоследствии в ведомстве рассказали, что по состоянию на 03:20 радиационный фон вблизи метро Печерская был в норме и без изменений.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики нанесли ракетный удар по Василькову, там горит нефтебаза. Из-за пожара граждан призывают закрывать окна.

Кроме того, в Харькове российские войска взорвали газопровод.

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