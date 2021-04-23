Ученые пришли к выводу, что радиационное облучение, которое получили родители, не влияет на детей, которых они зачали в будущем.

Полученная ликвидаторами аварии на Чернобыльской атомной электростанции радиация не нанесла "дополнительного вреда ДНК" их детей.

Об этом со ссылкой на результаты нового исследования сообщает ВВС.

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Как отмечается, ученые изучали геномы детей, зачатых в период с 1987 по 2002 годы, а также геномы их родителей - ликвидаторов аварии на ЧАЭС или тех, кто в момент аварии жил в 70-километровой зоне вокруг станции.

У детей исследователи не обнаружили мутаций, которые могли бы быть следствием радиационного облучения их родителей.

По словам профессора Джерри Томас из Имперского колледжа Лондона, новые данные свидетельствуют, что "даже, когда люди получали относительно высокие дозы радиации, это никак не влияло на будущее их детей".

"Мы посмотрели на геномы матери и отца, а затем на геном ребенка. Потратили 9 месяцев на поиск любых сигналов о том, что среди этих мутаций есть те, что связаны радиационным воздействием на родителей. И так и не смогли ничего найти".

Это, по словам ученых, означает, что радиационное облучение, которое получили родители, не влияет на детей, которых они зачали в будущем.

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Автор: Екатерина Лиманская